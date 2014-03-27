Сенат США проголосовал за санкции против ряда граждан России. Как сообщает Reuters, сенаторы большинством голосов проголосовали за проект закона о поддержке Украины в привязке с санкциями в отношении России.

Законопроект также предусматривает введение санкций в отношении тех граждан России, которые имели отношение к «нарушениям прав человека на Украине или действиями, подрывающими суверенитет и территориальную целостность Украины».

Отмечается, что санкции предусмотрены против тех, кто имеет отношение к коррупции на Украине.

Санкции предполагают арест активов этих лиц, отказ в выдаче въездных виз, а также выдворение за пределы страны тех из них, кто находится в США.

Парламентарии также проголосовали за предоставление Украине экономической помощи, в частности за предоставление ей кредита в размере 1 млрд долларов.



Ранее Барак Обама подписал указ, согласно которому США могут ввести санкции против целых секторов российской экономики. Позже Минфин США ввел в санкционный список против российских чиновников еще 20 имен. В перечень в том числе вошли Сергей Иванов, Алексей Громов, Андрей Фурсенко, Аркадий и Борис Ротенберги, Николай Рыжков, Геннадий Тимченко, Сергей Железняк, Владимир Якунин и Сергей Миронов.

