Морской Банк в честь своего 25-летия предлагает посетителям портала Банки.ру вклад «25 лет на волне успеха» на эксклюзивных условиях.

Депозит можно открыть в отделениях банка в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Владивостоке, Новороссийске, Мурманске, Волгограде и Находке, предварительно получив промокод на портале Банки.ру.

«Сумма первоначального взноса установлена в размере 125 тыс. рублей. Срок размещения — 366 дней. Условиями вклада предусмотрено четыре периода начисления процентов: с первого по 90-й день — 9,5%, с 91-го по 180-й — 9,75%, со 181-го по 270-й — 10% и с 271-го по 365-й день — 10,25%. Таким образом, годовая процентная ставка за весь период размещения составит 9,88%. Депозит является накопительным — его можно пополнять в течение всего срока суммами от 5 тыс. рублей. Расходные операции не предусмотрены. Вкладчик может досрочно забрать свои накопления из банка на льготных условиях — проценты будут выплачены в размере 1/2 ставки, действующей по вкладу на момент изъятия средств», — отмечает руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева.

«Процентная ставка по новому спецпредложению находится выше среднерыночного уровня ставок в сегменте вкладов с аналогичными условиями в банках Москвы и Санкт-Петербурга, а в рейтинге вкладов остальных городов приближена к уровню максимальных», — добавляет эксперт.

Также вкладчики могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. Каждый месяц среди вкладчиков разыгрываются 30 призов по 25 тыс. рублей. Кроме того, участник под номером 7 получает специальный приз «Джокер» — 25 тыс. рублей.