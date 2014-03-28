Рост реальных доходов населения РФ в 2014 году может составить 2,5%, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев на интерактивном семинаре с исполнительными органами государственной власти субъектов.

Он отметил, что за два первых месяца этого года рост зарплат, реального дохода был выше, чем в начале прошлого года. «Но это почти полностью за счет бюджетной сферы. Рост реальных зарплат в коммерческом секторе практически обнулился», — пояснил министр.

«По году у нас рост реальных располагаемых доходов составит порядка 2,5%. То есть по сравнению с 4% в 2013 году это существенное снижение», — сказал Улюкаев, подчеркнув, что эти показатели эквивалентны росту ВВП в 1%.