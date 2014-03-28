Банк «Россия» будет работать исключительно на внутреннем рынке и исключительно с российским рублем. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте кредитной организации. В нем подчеркивается, что решение принято «в целях защиты клиентов от недобросовестных действий иностранных финансовых институтов».

«В этой связи ряду американских банков направлены уведомления о закрытии корреспондентских счетов. В ближайшее время аналогичные уведомления будут направлены и в другие иностранные финансовые организации», — сообщают в банке.

При этом изменения не отразятся на выполнении обязательств перед клиентами и партнерами. В сообщении «России» подчеркивается, что текущая деятельность кредитной организации не нуждается в финансовой поддержке, «в том числе и со стороны государственного регулятора».

Банк также намерен принять участие в разработке и внедрении национальной платежной системы и будет ориентирован только на национальные рейтинговые агентства.

На прошлой неделе банк «Россия» был включен в расширенный санкционный список США. После этого платежные системы Visa и MasterCard перестали оказывать услуги по проведению платежных операций клиентам кредитной организации. В понедельник банк попросил клиентов-юрлиц не осуществлять валютные платежи на его счета «до особых распоряжений».