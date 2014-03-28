Россия приняла «зеркальные» меры в ответ на санкции Запада, говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

«Российская сторона предприняла ответные меры, которые во многом зеркальны», — заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

Он отметил, что «ранее МИД России уже объявлял о том, что аналогичные санкции вводятся против конкретных чиновников и законодателей из США и Канады, а сам российский «стоп-лист» остается открытым». «Затем некоторые западные страны по примеру США действительно расширили санкционные списки, включив дополнительное число граждан России, — напомнил Лукашевич. — Естественно, что такие действия не могут остаться без реакции».