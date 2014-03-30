Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве воспринимают санкции против России, введенные США и Евросоюзом в связи с ситуацией на Украине и в Крыму, не без равнодушия, но и не видят в них особого трагизма.

«Не хочу говорить, что санкции смехотворны или нам на это наплевать. Это неприятные вещи. То, что пытаются эти санкции заострить в персональном плане и представить их как нацеленные на кого-то лично, явно желая побольнее укусить, видно невооруженным глазом», — заявил Лавров в эфире «Первого канала» в программе «Воскресное время».

«Нам от этого радости мало, но и болезненных ощущений мы не испытываем. Мы переживали и не такие времена», — подчеркнул глава МИД России, сообщает Газета.Ru .

В санкционный список ЕС вошел 21 человек — 13 граждан России и восемь граждан Украины. Среди россиян, в отношении которых введены санкции, — десять депутатов Госдумы и членов Совета Федерации: Сергей Железняк, Сергей Миронов, Леонид Слуцкий, Андрей Клишас, Олег Пантелеев, Николай Рыжков, Виктор Озеров, Владимир Джабаров, Евгений Бушмин, Александр Тотоонов.

17 марта Вашингтон ввел санкции в отношении 11 российских и украинских чиновников. Санкционный список обнародовали и власти Евросоюза. В списки США и ЕС вошли вице-премьер России Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы Сергей Железняк, Леонид Слуцкий и Елена Мизулина, командующий Черноморским флотом России вице-адмирал Александр Витко, а также свергнутый президент Украины Виктор Янукович, председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов.

20 марта США расширили круг российских чиновников, попадающих под визовые и экономические санкции. В список вошли глава РЖД Владимир Якунин, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги. Согласно документу, опубликованному на сайте Минфина США, санкции касаются также банка «Россия» и председателя его совета директоров Юрия Ковальчука. Долларовые счета банка могут быть заморожены.

21 марта Европейский совет расширил список санкций до 33 человек и отменил саммит Россия — ЕС, который должен был пройти в июне 2014-го.

В ответ на эти санкции Россия ввела «зеркальные» меры. В ответный список попали сенаторы США Джон Маккейн, Дэниел Коутс и Мэри Лэндрю, лидер фракции большинства в сенате конгресса США Гарри Рид, спикер палаты представителей Джон Бейнер, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Кэролайн Аткинсон, помощники президента США Дэниел Пфайффер и Бенджамин Родc, председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес, передает РБК.

Также 24 марта Россия ввела санкции против ряда канадских чиновников. В список попали советник премьер-министра по внешней и оборонной политике Кристин Хоган, руководитель аппарата премьер-министра Уэйн Вутерс — руководитель аппарата премьер-министра, спикер палаты общин парламента Эндрю Шир и др.