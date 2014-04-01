Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Крыма до дефолтного уровня «D» с «CCC» и отозвало рейтинги по просьбе самой республики.

При этом S&P на момент рейтингового действия продолжало оценивать Крым по национальной шкале Украины. Рейтинг был также понижен до «D» с «uaB-».

«Понижение рейтингов последовало за пропущенным платежом Крыма по купону по его облигациям на 133 млрд гривен (12 млн долларов) и включает в себя наше предположение, что Крым в настоящий момент не в состоянии платить по своим долговым обязательствам», — следует из сообщения агентства.