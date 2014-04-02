В новый рейтинг портала Банки.ру попали 20 лучших накопительных вкладов в рублях сроком размещения один год в банках Москвы с ежемесячной капитализацией процентов.

Для оценки вкладов были заданы следующие параметры: сумма — 100 тыс. рублей, срок размещения — один год, ежемесячная капитализация процентов, депозит можно только пополнять, частичные снятия запрещены.

Такие вклады интересны гражданам, которые хотят разместить в банке относительно небольшие деньги в пределах суммы страхового возмещения на среднесрочный период, а также планируют пополнять свои сбережения время от времени в течение срока хранения депозита.

Максимальная доходность по вкладам, попавшим в рейтинг, составляет 10,5% годовых, минимальная — 10%. Средний уровень процентных ставок — 10,3%. Сумма минимального первоначального взноса по депозитам варьируется от 1 тыс. до 100 тыс. рублей.

Лидером рейтинга стал депозит «Пенсионный» ИпоТек Банка — 10,5% годовых. Второе место разделили вклады «Высокий доход» Флексинвест Банка и «Максимальный Плюс» «Евромета» со ставкой 10,37%. Чуть меньше выгода по депозитам «Весна в Софрино 2014» банка «Софрино», «Весеннее настроение» Дил-Банка и «Метрополь» банка «Метрополь» — 10,35%.

У большинства банков, фигурирующих в рейтинге, действуют ограничения по сумме дополнительного взноса и/или срокам его внесения на депозит. Минимальная сумма пополнения варьируется от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Ограничения по срокам пополнения составляют от 30 до 196 дней до окончания действия договора вклада. Есть и такие финансовые учреждения, которые не устанавливают каких-либо ограничений на прием допвзносов. Они отсутствуют по депозитам «Весеннее настроение» Дил-Банка, «Накопительный» «Еврокоммерца», «Комфортный» «Верхневолжского» (Московский филиал) и «Оптимальный» банка «Западный».

Для большинства вкладов предусмотрена автоматическая пролонгация.

Обзор составлен по информации на 1 апреля 2014 года на основе базы данных Банки.ру по вкладам физических лиц, в которой насчитывается порядка 5 000 предложений от более чем 600 кредитных организаций.