Палата представителей конгресса США приняла во вторник пакет экономической помощи Украине и санкций против России в связи с присоединением Крыма.

Законопроект поддержали 378 конгрессменов, против были 34. Нынешний законопроект незначительно отличается в формулировках от аналогичного документа, принятого палатой представителей на прошлой неделе. В минувший четверг его уже принял сенат.

Документ, который теперь отправляется на подпись президенту США Бараку Обаме, предполагает помощь украинскому правительству на 1 млрд долларов в виде гарантий по кредитам, а также визовые и экономические санкции против российских чиновников, которых они считают виновными в «подрыве территориальной целостности Украины», и связанных с ними лиц. Кроме того, в законопроекте предусмотрена прямая экономическая помощь Украине на 150 млн долларов.

Белый дом приветствовал принятие закона.

В связи с воссоединением РФ и Крыма США и Евросоюз ввели против России индивидуальные санкции: заморозку активов и запрет на выдачу виз в отношении ряда лиц. Разговоры об экономических санкциях в ЕС идут уже несколько недель, но решения пока не последовало.

Страны G7 пригрозили России санкциями против ряда секторов экономики в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. В МИД РФ заявили, что разговаривать с Россией языком санкций неуместно и контрпродуктивно, а санкции в отношении российских политиков отражают нежелание признавать реальность и стремление навязывать односторонние несбалансированные подходы.