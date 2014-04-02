С 1 апреля 2014 года Сбербанк прекратил на неопределенный срок прием заявок по валютным розничным кредитам с целью оптимизации структуры текущего портфеля и его стабильного поведения в будущем при любых изменениях курса иностранных валют, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

При этом банк предварительно проанализировал потребности своих клиентов и выявил, что текущий спрос на кредиты в валюте может быть полностью удовлетворен предложениями со ставками в рублях с сохранением всех преимуществ продуктов Сбербанка, включая предложения по акциям.

Например, минимальная ставка по валютным ипотечным кредитам составляла 10% годовых, что незначительно отличается от минимальной ставки по акции для молодых семей — 10,5% годовых в рублях.

За 2013 год в Сбербанке было выдано валютных кредитов на сумму 1,78 млрд рублей, что составляет 0,07% от всех выданных розничных кредитов за данный период — 2,4 трлн рублей. Выданные валютные кредиты на вышеуказанную сумму распределены следующим образом: 90% — потребительские, 9% — ипотечные и 1% — автокредиты.