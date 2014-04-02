Банк России обязал отделения украинских финучреждений, которые намерены работать в Крыму в 2014 году, представить до середины апреля заявления о своем согласии работать на территории республики, обязательство выполнять требования российского ЦБ, а также реестры своих вкладчиков и заемщиков.

Об этом ИТАР-ТАСС сообщили два участника встречи замглавы Банка России Михаила Сухова с представителями украинских банков. На этой встрече Сухов объяснял крымским банкирам, как отразится на их деятельности закон о финансовой системе Крыма (2 апреля подписан президентом РФ). В республике действуют три банка с крымской регистрацией, а также 11 филиалов и 1 087 отделений украинских банков.

Представителям банковской системы Крыма на встрече были вручены уведомления о том, что они ознакомлены с требованиями Банка России о предоставлении в 15-дневный срок своего согласия на работу, а также реестров вкладчиков и заемщиков, сообщил ИТАР-ТАСС один из участников совещания. Второй источник о вручении уведомлений не сказал, но подтвердил, что такие требования были оговорены.

Основная проблема для отделений украинских банков — предоставление в ЦБ реестра вкладчиков и заемщиков, говорят оба участника совещания. «Предоставление таких данных третьим лицам на Украине уголовно наказуемо», — отметил один из них. Единственный реальный механизм для того, чтобы не попасть под уголовную ответственность, — получить согласие вкладчиков на передачу данных, подчеркнул второй участник совещания. «Если вкладчик дает согласие, ответственности для сотрудников банка не наступает», — сказал он, добавив, что взять подписку со всех вкладчиков в 15-дневный срок невозможно. «И у российского ЦБ нет четкого ответа, как решить эту проблему», — заметил один из крымских банкиров.

«В случае непредоставления реестров в 15-дневный срок банки должны уйти из Крыма, иначе к ним будут применены меры вплоть до ликвидации», — сказал участник встречи.

Другой представитель банковской системы Крыма отметил, что зампред ЦБ предостерег украинских банкиров от вывода активов из крымских подразделений. В противном случае Банк России будет через суд требовать возмещения денежных средств, которых не хватит для удовлетворения требований вкладчиков. «Будем судиться с материнским банком», — передал слова Сухова участник совещания.

В пресс-службе Банка России ИТАР-ТАСС сообщили, что не комментируют информацию закрытых совещаний. Но по поводу требования к филиалам украинских банков предоставить реестры клиентов отметили, что это входит в обязанности банков.

По данным Банка России, в Крыму действует 181 кредитная организация с украинской лицензией, две из них — самостоятельные банки, остальные — филиалы и подразделения украинских банков, в том числе украинских «дочек» российских и зарубежных финучреждений.

Первый зампред ЦБ Алексей Симановский ранее заявлял: «Мы исходим из того, что все те банки, которые имеют лицензию Национального банка Украины по состоянию на 16 марта текущего года, могут и в нашем представлении должны продолжать обслуживание всей клиентуры и вкладчиков».

Согласно закону о финансовой системе Крыма и Севастополя до 1 января 2015 года в республике вводится переходный период: местные банки вправе продолжать свою деятельность при выполнении определенных требований. Режим работы таких банков будет регулироваться советом директоров ЦБ РФ. Если банк примет решение продолжать работать в Крыму после 1 января 2015 года, он должен пройти госрегистрацию или получить разрешение в Банке России. Минимальный размер собственных средств финорганизации должен быть не менее 300 млн рублей.

Вкладчики банковской системы Крыма будут включены в российскую систему страхования вкладов. На эти цели Банк России выделит Агентству страхования вкладов 60 млрд рублей из своей прибыли за 2013 год.