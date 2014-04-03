Президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ в течение месяца рассмотреть предложения главы Сбербанка Германа Грефа о построении российской платежной системы на базе ОАО «УЭК». В распоряжении «Коммерсанта» оказалось президентское указание Пр-608, адресованное премьер-министру Дмитрию Медведеву и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. «Прошу проработать расширение участников ОАО «УЭК» за счет финансовых учреждений», — написал президент в своей резолюции от 25 марта на направленных ему предложениях Германа Грефа по совершенствованию расчетно-платежной системы России.

Уже 1 апреля правительство поручило (документ также есть в распоряжении «Коммерсанта») Минфину, Минэкономики, Минкомсвязи и ФМС, а также первому зампреду правительства Игорю Шувалову и зампреду правительства Аркадию Дворковичу обеспечить с участием Банка России и ОАО «УЭК» выполнение указания президента Пр-608 и доложить о результатах до 15 апреля. Таким образом, пока банковское сообщество спорит о том, как именно лучше строить национальную платежную систему в России, сходясь лишь во мнении, что за основу, возможно, и не стоит брать проект «УЭК», вопрос уже решается на уровне президента и правительства.

Акционеры созданного в 2010 году ОАО «УЭК» — Сбербанк (45,05%), Sberbank CIB (24,57%), банки «Ак Барс» и «Уралсиб» (12,8%) и «РТИ Микроэлектроника» (4,78%). УЭК — федеральная уполномоченная организация по выпуску универсальных электронных карт граждан. Предложения Грефа, которые он направил президенту, сводятся к двум основным тезисам: развитию уже построенной российской карточной системы «УЭК» и созданию условий для проведения расчетов внутри России по картам любых платежных систем на базе УЭК. Как пояснил «Коммерсанту» вице-президент ОАО «УЭК» Дмитрий Тер-Степанов, для этого предлагается создать в России единый операционный центр обработки трансакций и замкнуть на него проведение всех операций внутри страны.

Международные платежные системы (МПС), по его словам, должны будут работать через УЭК, а за рубежом — через собственные операционные центры. Банки — прямые члены МПС — при этом должны будут подключиться к национальному операционному центру еще и напрямую. Это нужно на случай, если международные платежные системы, сначала подключившись к УЭК, затем решат прекратить работу с ней или с какими-то банками. Банкам — ассоциированным членам МПС самостоятельно подключаться к УЭК не надо, поскольку они работают через банки — прямые участники.

По замыслу Грефа, получение УЭК статуса национальной платежной системы не отменяет первоначальных функций карт УЭК как инструмента доступа всех граждан России к госуслугам. Он позаботился и о внедрении УЭК в электронные паспорта с 2015 года, и о возможности интеграции платежного приложения УЭК в сим-карты мобильных телефонов. Впрочем, именно многообразие функций может сыграть против идеи главы Сбербанка, точнее, привести к ее существенной модернизации, указал источник «Коммерсанта», близкий к одному из ведомств, указанных в поручении правительства. По его мнению, вероятнее всего, будет использован отдельный платежный элемент УЭК — «Про100».

В УЭК и вопрос стоимости уже продумали. Цена подключения к УЭК — 1,5 млн рублей, указывают там. МПС стоимость подключения не раскрывают. По словам банкиров, она в несколько раз дороже. По сведениям «Коммерсанта», системно значимым банкам будет предложено также стать акционерами платежной системы — то есть поучаствовать своими деньгами в ее развитии, получив в ответ возможность участвовать в формировании тарифов и правил системы. Впрочем, если желающих не будет, Сбербанк готов все сделать за свой счет.

Между тем Центробанк предлагает сделать оператором НПС некоммерческую организацию, которую он сам учредит вместе с банками и платежными системами, в том числе иностранными. Об этом, как стало известно «Ведомостям» , говорится в отзыве на поправки в закон об НПС, подписанном первым зампредом ЦБ Алексеем Симановским.