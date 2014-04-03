ЦБ с 4 апреля повышает на 1,5 процентного пункта ставки по приостановленным операциям, приводя их в соответствие с текущим уровнем ключевой ставки Центробанка, сообщает пресс-служба регулятора.

В документе ЦБ отмечается, что с 25 июля будет прекращена установка данных ставок.

По данным Центробанка, это решение было принято для обеспечения соответствия процентных ставок по приостановленным операциям текущему уровню ключевой ставки, т. к. в настоящее время они используются при расчете выплат по отдельным инструментам финрынка.

Банк России не видит смысла в дальнейшем устанавливать процентные ставки по приостановленным операциям. «С 25 июля 2014 года ЦБ прекратит устанавливать процентные ставки по указанным операциям, за исключением операций РЕПО постоянного действия на срок 12 месяцев», — говорится в сообщении.

Переходный период, как отмечает ЦБ, предусмотрен для того, чтобы участники финрынка имели возможность корректировать порядок расчета выплат, привязанных к уровню процентных ставок по приостановленным операциям Банка России.

Ранее сообщалось, что Банк России 3 марта повысил ключевую ставку на 1,5 п. п. до 7%.