АО «Банк ДОМ.РФ» (бывш. АО «АКБ «Российский Капитал») — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный «ДОМ.РФ» (бывш. АИЖК). Входит в топ-40 российских банков по размеру активов. Банк активен в корпоративном кредитовании, операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования выступают депозиты населения. В настоящее время на базе кредитной организации создается универсальный ипотечно-строительный банк. В работе с корпоративными клиентами фининститут сосредоточится на проектном финансировании, с частными клиентами — на ипотечном кредитовании.

По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 238,27 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,36 млрд, кредитный портфель — 95,14 млрд, обязательства перед населением — 84,08 млрд.