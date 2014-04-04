По словам вице-президента «Российского Капитала» Вячеслава Орешкина, последние шесть-семь лет «Эллипс» активно кредитовал подконтрольные руководству и собственникам предприятия агропрома. Причем размер кредитов был несопоставим с масштабом бизнеса этих компаний, а «лишние» деньги размывались между счетами аффилированных с банком предприятий, уточняет он. В итоге, говорит Орешкин, «у банка появлялись многочисленные компании-заемщики, новые кредиты которым шли на погашение старых, и таким образом сформировалась своеобразная пирамида, которая схлопнулась, как только прежнее руководство банка лишилось возможности выдавать новые кредиты сразу после отстранения от управления банком».
По его оценкам, на долю таких проблемных кредитов приходится порядка 90% корпоративного кредитного портфеля (на 1 декабря 2013 года, то есть последнюю отчетную дату до санации, составлял 8,1 млрд рублей). Из них основной долг по кредитам около 30 сельхозпредприятий и зернотрейдеров составляет почти 5 млрд рублей, при том что их совместный годовой оборот едва достигает 400 млн, подсчитали в «Российском Капитале». Остальная часть потенциальной «дыры» — еще на несколько миллиардов рублей — была сформирована с помощью паевых схем — завышенных оценок вложений банка в ЗПИФ «Агрокапитал» под управлением УК «Евротраст». Предварительная переоценка активов ЗПИФа в процессе санации банка показала, что их стоимость была завышена в десять раз и в реальности составляет всего 714 млн рублей. Уменьшать образовавшуюся в балансе дыру санатор намерен за счет оставшихся в ЗПИФе активов. По мнению Орешкина, «стоимость части земель все же может быть увеличена, если профилировать их не как сельхозугодья, а отдать их под застройку недвижимостью».
В АСВ подтвердили большое количество вопросов к руководству и собственникам Эллипс Банка. «В банке действительно выявлены схемы по выводу активов, соответствующее заявление о проведении проверки направлено в правоохранительные органы», — сообщил первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. При этом вопросы вызывают не схемы — они достаточно распространенные, а масштаб злоупотреблений в банке, получившем шанс на санацию, отмечает «Коммерсант». В такой ситуации основных вопросов два: подлежит ли банк оздоровлению и ответит ли
Получить реакцию руководства и собственников Эллипс Банка изданию не удалось. Член совета директоров банка Дмитрий Миронов по имеющемуся у «Коммерсанта» номеру телефона не отвечал. Найти мобильный телефон основного бенефициара банка — в банке-санаторе им считают некогда председателя правления банка Михаила Гуревича — не удалось. В нижегородском филиале ГУ ВШЭ, где он работает, сообщили, что Гуревич появится лишь в мае.
Банк ДОМ.РФ
АО «Банк ДОМ.РФ» (бывш. АО «АКБ «Российский Капитал») — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный «ДОМ.РФ» (бывш. АИЖК). Входит в топ-40 российских банков по размеру активов. Банк активен в корпоративном кредитовании, операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования выступают депозиты населения. В настоящее время на базе кредитной организации создается универсальный ипотечно-строительный банк. В работе с корпоративными клиентами фининститут сосредоточится на проектном финансировании, с частными клиентами — на ипотечном кредитовании.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 238,27 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 25,36 млрд, кредитный портфель — 95,14 млрд, обязательства перед населением — 84,08 млрд.