Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале составила 99,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. В нем отмечается, что годом ранее показатель равнялся 97,4 млрд.

Расходы на совокупные резервы увеличились с 25,4 млрд рублей в 2013 году до 70,3 млрд. Как подчеркивается в сообщении банка, такая динамика объясняется ростом кредитного портфеля и ослаблением курса рубля, повлекшим увеличение резервов по валютным кредитам.

В марте активы кредитной организации продемонстрировали рост на 1,2%, превысив 17 трлн рублей. С начала года показатель увеличился на 4,7%. При этом портфель кредитов корпоративным клиентам вырос за месяц на 1,8% до 9,2 трлн рублей, розничный портфель — на 2% до 3,45 трлн на 1 апреля.

Остаток средств клиентов увеличился с начала года на 4,3% и превысил 11,6 трлн рублей.