Реальный эффективный курс рубля по отношению к иностранным валютам в I квартале снизился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Банком России.

При этом реальный курс рубля к доллару снизился на 8,6%, а евро — на 11,5% по сравнению с январем — мартом 2013 года.

За первые три месяца текущего года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 6,2%.

В марте по сравнению с февралем снижение реального эффективного курса рубля составило 1,7%. Реальный курс рубля к доллару уменьшился на 2,1%, к евро — на 3,2%.