Фора-Банк ответит во время горячей линии на вопросы посетителей портала Банки.ру, связанные с ипотекой.
Эксперты кредитной организации готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по ипотечным продуктам Фора-Банка.
Для того чтобы задать интересующий вопрос, необходимо будет воспользоваться ссылкой «Задать вопрос» и изложить его суть.
Вопросы посетителей будут направлены экспертам, которые в короткие сроки подготовят на них ответы.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 51,97 млрд рублей (100-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,94 млрд, кредитный портфель — 32,53 млрд, обязательства перед населением — 26,06 млрд.