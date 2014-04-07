Фора-Банк ответит во время горячей линии на вопросы посетителей портала Банки.ру, связанные с ипотекой.

Эксперты кредитной организации готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по ипотечным продуктам Фора-Банка.

Для того чтобы задать интересующий вопрос, необходимо будет воспользоваться ссылкой «Задать вопрос» и изложить его суть.

Вопросы посетителей будут направлены экспертам, которые в короткие сроки подготовят на них ответы.

Фора-Банк
АО «АКБ «Фора-Банк» — небольшой по размеру активов банк с головным офисом в Москве. Основные направления бизнеса — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих предприятий, привлечение вкладов частных лиц.
В настоящее время, согласно раскрываемой информации, основным бенефициаром Фора-Банка является Самвел Карапетян***, которому совместно с его супругой Этери Карапетян принадлежит 71,30% акций банка по состоянию на 14 декабря 2018 года. В состав акционеров входят также Армен Искандарян и Рубина Мкртчян (в совокупности — 9,26%), Надежда Постолакий (7,83%), Марине Овеян (7,71%), Варужан Артенян (3,90%).


По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 51,97 млрд рублей (100-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,94 млрд, кредитный портфель — 32,53 млрд, обязательства перед населением — 26,06 млрд.