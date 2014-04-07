Фора-Банк ответит во время горячей линии на вопросы посетителей портала Банки.ру , связанные с ипотекой.

Эксперты кредитной организации готовы ответить на общие вопросы по этой теме, а также дать разъяснения непосредственно по ипотечным продуктам Фора-Банка.

Для того чтобы задать интересующий вопрос, необходимо будет воспользоваться ссылкой «Задать вопрос» и изложить его суть.

Вопросы посетителей будут направлены экспертам, которые в короткие сроки подготовят на них ответы.