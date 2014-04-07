Рост доллара и евро на Московской бирже усилился на фоне сообщений из Донецка. Курс единой валюты превысил 49 рублей.

По состоянию на 15:19 мск стоимость доллара достигла 35,7445 рубля, увеличившись на 44,45 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. Курс евро к этому времени вырос на 70,25 копейки — до 49,0695 рубля.

Ранее в ходе торгов евро прибавлял около 30 копеек, доллар — около 20.

Фондовые индексы также усилили свое падение. По состоянию на 15:11 мск ММВБ опустился на 3,17%, до 1 338,54 пункта, РТС упал на 4,24% — до 1 181,62 пункта. В первые минуты торгов ММВБ потерял 1,33%, а РТС снизился на 1,75%.

Донецкий областной совет в понедельник объявил о самостоятельности Донецкой народной республики и принял решение о проведении не позднее 11 мая референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Кроме того, совет республики обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о вводе временного миротворческого контингента.

«Сегодняшнее падение курса рубля связано с общим ослаблением товарных валют к доллару США. Дополнительное давление на рубль также оказывает снижение цен на нефть и геополитическая нестабильность на Украине. В ближайшее время курс рубля продолжит слабеть к отметке 37 рублей за доллар, она может быть достигнута уже в этом месяце. Основным поводом для роста доллара США продолжает оставаться изменение монетарной политики ФРС, то есть сворачивание программы количественного смягчения, что оказывает давление на рискованные активы, и инвесторы продолжают выводить средства из развивающихся рынков», — отмечает аналитик MFX Broker Сергей Некрасов.