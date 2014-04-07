Председателем правления Объединенного Кредитного Банка стал его акционер Вячеслав Заботин, сменив на этом посту Павла Якунина. В новую должность Заботин вступил 26 марта, свидетельствует обновленный список аффилированных лиц организации.

До этого Заботин возглавлял совет директоров банка. После вступления в должность предправления он остался в составе совета директоров, но уже в статусе рядового члена, а главой совета стал Александр Михальчук.

Напомним, незадолго до смены топ-менеджера банк, расположенный в Александрове Владимирской области, сменил свое название. Ранее он был известен как «Окский». Новое сокращенное наименование финучреждения — ОАО «О. К. Банк».

Вячеслав Заботин входит в тройку крупнейших акционеров О. К. Банка с долей 19,9% в уставном капитале. Столько же у Сергея Трубникова, а у Ивана Коротина — около 19,86%.