В ночь на вторник в Махачкале в собственном автомобиле был застрелен сотрудник Россельхозбанка — управляющий одного из отделений, сообщает пресс-служба МВД республики.

Тело застреленного мужчины было найдено на улице Казбекова. В руках у него находилась граната. На месте работают саперы.

«Убитый опознан как Магомеддибир Муртазалиев — управляющий директор одного из филиалов Россельхозбанка. У него огнестрельные ранения в голову и грудь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил собеседник.

По данным МВД, обнаруженная в руках у Муртазалиева граната была обезврежена.

«Никто не пострадал. По предварительным данным, смертельные выстрелы в директора одного из отделений Россельхозбанка были произведены внутри автомобиля, в котором было найдено тело», — сказал сотрудник ведомства.

Между тем, как позднее во вторник сообщило следственное управление СК России по Дагестану, подозреваемый в убийстве был задержан.

«Задержан житель Махачкалы, 1954 года рождения. Имя не разглашается в интересах следствия. Задержанный уже дал признательные показания. По предварительным данным, убийство было совершено на почве денежно-долговых обязательств», — сказали в ведомстве.