В ночь на вторник в Махачкале в собственном автомобиле был застрелен сотрудник Россельхозбанка — управляющий одного из отделений, сообщает пресс-служба МВД республики.
Тело застреленного мужчины было найдено на улице Казбекова. В руках у него находилась граната. На месте работают саперы.
«Убитый опознан как Магомеддибир Муртазалиев — управляющий директор одного из филиалов Россельхозбанка. У него огнестрельные ранения в голову и грудь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил собеседник.
По данным МВД, обнаруженная в руках у Муртазалиева граната была обезврежена.
«Никто не пострадал. По предварительным данным, смертельные выстрелы в директора одного из отделений Россельхозбанка были произведены внутри автомобиля, в котором было найдено тело», — сказал сотрудник ведомства.
Между тем, как позднее во вторник сообщило следственное управление СК России по Дагестану, подозреваемый в убийстве был задержан.
«Задержан житель Махачкалы, 1954 года рождения. Имя не разглашается в интересах следствия. Задержанный уже дал признательные показания. По предварительным данным, убийство было совершено на почве денежно-долговых обязательств», — сказали в ведомстве.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 3 648,87 млрд рублей (5-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 464,57 млрд, кредитный портфель — 2 214,69 млрд, обязательства перед населением — 1 050,98 млрд.