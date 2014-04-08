В Москве правоохранительные органы задержали бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas (Укио Банк) Владимира Романова, в 2013 году объявленного в международный розыск по обвинению в присвоении и растрате.

«Прибалтийские коллеги уже уведомлены о задержании разыскиваемого ими гражданина. В ближайшее время будет решаться вопрос о передаче задержанного инициатору розыска», — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по столице, сообщает «Интерфакс».

В августе 2013 года литовская прокуратура объявила в международный розыск бывшего владельца банка Ukio Bankas Владимира Романова.