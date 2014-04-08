Правительство РФ должно учитывать возросшие политические риски при принятии решений по развитию банковской системы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Экономика находится в целом в непростом положении, — сказал он на совещании, посвященном развитию банковской системы. — Помимо общеэкономических вызовов, которые имеют внешнее и внутреннее происхождение, возросли и политические риски, что, безусловно, требует более внимательного отношения к тем решениям, которые мы принимаем».

«Наша задача — поддерживать запас прочности отечественного банковского сектора», — резюмировал Медведев.

Он напомнил, что на предыдущих совещаниях по банковской тематике обсуждалась проблема перегрева рынка потребительского кредитования.

«Благодаря принятым регулятивным мерам и, скажем прямо, более консервативной стратегии основных участников рынка структура кредитования физических лиц в целом улучшается, снижаются темпы прироста необеспеченного кредитного портфеля, расширяются важные для нас виды кредитования, такие как ипотечные кредиты, рост почти на треть в автокредитовании», — сообщил председатель правительства.

По его словам, дальнейшей стабилизации рынка также должен способствовать и федеральный закон о потребительском кредите, который вступает в силу с 1 июля этого года.