Башкирский АФ Банк ввел ограничение на снятие наличных на сумму не более 5 тыс. рублей в день, сообщили порталу Банки.ру в колл-центре кредитной организации.

«Банкоматы у нас не загружены. Получить деньги можно в кассах отделений банка. По карточке — 5 тысяч на руки в день», — сообщили по телефону.



Между тем первый заместитель председателя правления АФ Банка Ахат Какимжанов информацию об ограничениях опровергает. «Это неправильная информация. Ограничений никаких не вводили. В порядке очередности все обслуживаются по мере наличия денег в кассах», — сказал Какимжанов. Впрочем, он отметил, что проблемы с наличностью в банке действительно есть.

По словам первого заместителя председателя правления кредитной организации, в банке также введена запись на выдачу вкладов. Как пояснил Какимжанов, эта мера связана с большим потоком клиентов, желающих снять наличные. Причинами ажиотажа он назвал распространение негативной информации о банковской системе в последние два месяца и сообщения о нарушении нормативов самим банком.

«По мере возможности мы выплачивали вклады, однако в какой-то момент их стало очень много. Естественно, мы вынуждены были создать реестр, в котором размещаем очередность получения денег вкладчиками», — сообщил Какимжанов.

В настоящее время приостановлена работа интернет-банка АФ Банка. По словам сотрудников отдела техподдержки, неполадки планируется устранить на следующей неделе.

Вместе с тем до конца этой недели должно быть принято решение о санации АФ Банка, сообщил Банки.ру Какимжанов. «Есть ряд потенциальных инвесторов. До конца недели у нас срок (по привлечению санатора. — Прим. ред.)», — сказал Какимжанов.

АФ Банк 2 апреля обратился в Нацбанк Башкортостана с ходатайством о применении Агентством по страхованию вкладов мер по предупреждению банкротства.

Как говорилось в сообщении банка, в марте кредитная организация исполнила предписания Нацбанка и сформировала резервы на сумму 886,8 млн рублей по проблемным активам. В результате банк нарушил обязательные нормативы, установленные ЦБ РФ.

АФ Банк и его акционер — холдинг «Астана-Финанс» (99,98% акций) обратились в Генпрокуратуру РФ с ходатайством о привлечении к ответственности бывшего руководства кредитной организации, считая, что потери банка в виде резервов «были осуществлены по тем скрытым проблемным активам, создание которых осуществлялось с 2008 года фактически с целью выведения денежных средств из банка». Как сообщил Банки.ру Какимжанов, результаты рассмотрения заявления банка Генпрокуратурой РФ пока не известны.