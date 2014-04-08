Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца». В нем принимают участие посетители, оставившие в разделе «Народный рейтинг» свои комментарии о работе банков.
В марте 2014 года лучшим был признан отзыв «Нестандартное обслуживание и линейка», автор которого столкнулся с проблемами при пополнении карты банка «Русский Стандарт».
Автор под ником Lerina159 награждается специальным призом Банки.ру — Apple iPad3. Также он получает антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 363,54 млрд рублей (29-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 46,97 млрд, кредитный портфель — 138,90 млрд, обязательства перед населением — 174,32 млрд.