Министерство экономического развития РФ намерено направить на рассмотрение правительству наряду с двумя консервативными сценариями социально-экономического развития России до 2017 года и шоковый сценарий. Об этом заявил журналистам на брифинге во вторник замглавы ведомства Андрей Клепач, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Мы рассматриваем шоковый вариант, — сказал Клепач. — Это вариант более серьезных санкций (со стороны западных стран. — Прим. ред.), более серьезного негатива в отношениях, особенно на 2014 год». По словам замминистра, данный сценарий предполагает отток капитала из страны в размере 150 млрд долларов по итогам года (против 100 млрд в более консервативных сценариях), а также возможность отрицательного экономического роста в РФ.

«При определенных условиях может быть отрицательный рост ВВП. Не все зависит от оттока капитала, — добавил Клепач. — Многое будет зависеть от того, как изменится курс рубля».

Во вторник МЭР представило обновленный прогноз социально-экономического развития РФ до 2017 года. Соответствующий документ будет рассмотрен правительством 24 апреля. В прогнозе содержатся два сценария, один из которых Минэкономики считает базовым. Он предполагает принятие властями ряда мер, направленных на оживление роста экономики России. В их числе, по мнению ведомства, может быть повышение капитализации банков РФ, изменение бюджетного правила.