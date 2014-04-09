Россия хочет создать систему, аналогичную FATCA
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Речь идет о заключении межстрановых соглашений об автоматическом обмене налоговой информацией, пояснил чиновник Минфина. Страны ОЭСР уже договорились, что для борьбы с офшорами их налоговые службы будут регулярно обмениваться налоговой информацией, напомнил собеседник «Ведомостей»: «Россия также присоединилась к этой системе, но не особо торопилась заключать соглашение. Сейчас появился повод форсировать процесс».
Законопроект с поправками находится в работе, детали обсуждаются, говорит представитель Минфина. Возможно, требования к иностранным банкам раскрывать информацию российским налоговикам будут прописаны в отдельном законе, следует из пояснения другого чиновника Минфина. Никто не говорит, что все соглашения будут заключены в ближайшее время, но работать над этим нужно, настаивает федеральный чиновник. «Быстрого эффекта мы не ждем. Требование к иностранным банкам — способ сохранить политическое лицо», — добавил другой чиновник.
Впрочем, юристы скептично оценивают возможности России заставить другие страны заключать такие соглашения так же эффективно, как это делали США. Американцы говорили с позиции силы, так как налог с долларовых трансакций нанес бы удар по любому банку, у России таких козырей нет, указывают они.
Источник: Ведомости
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