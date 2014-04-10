ВТБ предполагает нарастить объем чистой прибыли в рамках стратегии развития до 2017 года до 160—180 млрд рублей. Об этом на презентации стратегии в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правления госбанка Герберт Моос, передает корреспондент портала Банки.ру.

По итогам 2013 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 101 млрд рублей.

Объем активов на конец 2013-го увеличился до 8,8 трлн рублей, при этом на кредитный портфель приходилось порядка 7 трлн. К концу 2016 года ВТБ хочет нарастить активы до 12—13 трлн рублей.

Соотношение расходов к доходам предполагается сократить до 42—43% с 49% по итогам 2013-го, а показатель возврата на капитал — увеличить до 15% с 12% на начало текущего года.

Снижение соотношения расходов к доходам планируется осуществить за счет «бережного отношения к расходам во всех бизнес-линиях» и укрепления риск-менеджмента в рамках всей группы.

ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.


По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 13 941,98 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 572,61 млрд, кредитный портфель — 9 515,37 млрд, обязательства перед населением — 3 888,31 млрд.