ВТБ предполагает нарастить объем чистой прибыли в рамках стратегии развития до 2017 года до 160—180 млрд рублей. Об этом на презентации стратегии в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правления госбанка Герберт Моос, передает корреспондент портала Банки.ру.

По итогам 2013 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 101 млрд рублей.

Объем активов на конец 2013-го увеличился до 8,8 трлн рублей, при этом на кредитный портфель приходилось порядка 7 трлн. К концу 2016 года ВТБ хочет нарастить активы до 12—13 трлн рублей.

Соотношение расходов к доходам предполагается сократить до 42—43% с 49% по итогам 2013-го, а показатель возврата на капитал — увеличить до 15% с 12% на начало текущего года.

Снижение соотношения расходов к доходам планируется осуществить за счет «бережного отношения к расходам во всех бизнес-линиях» и укрепления риск-менеджмента в рамках всей группы.