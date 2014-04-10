Россия не поддается на провокационные разговоры о санкциях и в случае новых санкций со стороны Запада оставляет за собой право принять ответные меры, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Шувалов в четверг в Берлине принимает участие в Восточном форуме.

«Мы считаем, что сейчас по этому поводу (санкций) говорить бессмысленно, потому что больше разговоров, чем дела. В случае, если это будет разворачиваться в какую-то конкретную программу действий, мы будем вынуждены отвечать. Но мы не поддаемся на провокационные разговоры, мы ведем себя обычно, спокойно, защищаем компании, которые расположены на территории РФ», — заявил он журналистам.

В Крыму 16 марта прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России, и 18 марта был подписан соответствующий договор. США и Евросоюз в связи с присоединением к РФ Крыма ввели против России санкции, включая заморозку активов и запрет на выдачу виз в отношении ряда чиновников и политиков.

Президент России Владимир Путин заявлял, что проведение референдума соответствует нормам международного права и уставу ООН, а МИД страны отметил, что разговаривать с Россией языком санкций неуместно и контрпродуктивно.

Между тем ранее в четверг Шувалов заявил, что Россия не станет принимать меры в ответ на уже введенные экономические санкции со стороны Запада.