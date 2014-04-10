Российская банковская группа ВТБ не предполагает расширять свой бизнес в странах Западной Европы и рассматривает возможность закрытия своих дочерних структур в Индии, Сербии и Вьетнаме. Об этом заявил журналистам на презентации стратегии развития госбанка до 2017 года президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Самый большой риск в реализации стратегии — риск возможных повторных санкций, это глобальная конфронтация в финансовой сфере, — сказал Костин. — Мы в принципе не предусматриваем какого-то особого расширения своей деятельности в зарубежных точках, мы даже сокращаем ее кое-где. Мы рассматриваем возможность закрытия ряда «дочек», в частности, в Индии, Сербии, Вьетнаме. Мы не планируем расширения нашей деятельности в Западной Европе».

По словам Костина, руководство ВТБ не видит «особых перспектив развития» указанных бизнес-направлений. «Но что касается Китая или направлений СНГ, то мы, наоборот, считаем, что их надо развивать», — добавил глава ВТБ.