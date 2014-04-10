Российская банковская группа ВТБ не предполагает расширять свой бизнес в странах Западной Европы и рассматривает возможность закрытия своих дочерних структур в Индии, Сербии и Вьетнаме. Об этом заявил журналистам на презентации стратегии развития госбанка до 2017 года президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Самый большой риск в реализации стратегии — риск возможных повторных санкций, это глобальная конфронтация в финансовой сфере, — сказал Костин. — Мы в принципе не предусматриваем какого-то особого расширения своей деятельности в зарубежных точках, мы даже сокращаем ее кое-где. Мы рассматриваем возможность закрытия ряда «дочек», в частности, в Индии, Сербии, Вьетнаме. Мы не планируем расширения нашей деятельности в Западной Европе».

По словам Костина, руководство ВТБ не видит «особых перспектив развития» указанных бизнес-направлений. «Но что касается Китая или направлений СНГ, то мы, наоборот, считаем, что их надо развивать», — добавил глава ВТБ.

ВТБ ПАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,9% акций. Ключевые направления деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, в том числе с государственными структурами и предприятиями. В мае 2016 года, после завершения процесса интеграции Банка Москвы, в ВТБ было образовано отдельное розничное направление — «ВТБ Банк Москвы», включающее в себя обслуживание клиентов — физических лиц и представителей малого бизнеса. В январе 2018 года состоялось присоединение ПАО «Банк ВТБ 24» к банку ВТБ.
По состоянию на 20 сентября 2018 года Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) владеет 60,93% обыкновенных акций Банка ВТБ, 7,34% обыкновенных акций принадлежит ПАО Банк «ФК Открытие» и связанным с ним структурам, 5,99% контролирует ПАО «Бинбанк», 2,95% — Государственный Нефтяной фонд Республики Азербайджан (ГНФАР), 2,35% у катарского инвестиционного фонда Qatar Investment Authority. Акционеры-миноритарии владеют 20,44% обыкновенных акций кредитной организации. Обыкновенные акции банка обращаются на Московской бирже, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.


По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 13 949,42 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 583,66 млрд, кредитный портфель — 9 550,92 млрд, обязательства перед населением — 3 829,63 млрд.