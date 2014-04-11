ЦБ решил потребовать от банков создать независимые от международных платежных систем межхостовые соединения. Об этом заявил в четверг замдиректора департамента национальной платежной системы ЦБ Роман Прохоров, рассказали «Коммерсанту» участники совместного заседания комиссии РСПП по банковской деятельности и НП «Национальный платежный совет». Прохоров подтвердил, что в ближайшее время ЦБ уведомит об этом российские банки, отказавшись от дальнейших комментариев.

По сведениям «Коммерсанта», от банков потребуют отчитаться в ЦБ о том, сколько межхостовых соединений у них уже установлено, а если таковых еще нет, то уведомить регулятора, в какой срок и с какими банками это будет реализовано. Задача-минимум — создать хотя бы один прямой межхост с крупным банком. На это будет отведено чуть больше трех месяцев.

Идея создания межхостовых соединений появилась после того, как международные платежные системы (МПС) Visa и MasterCard блокировали операции по картам нескольких российских банков на фоне санкций администрации США в отношении ряда российских граждан и юрлиц из-за ситуации с Украиной. Создать межхостовые соединения быстрее, чем строить национальную платежную систему, и таким образом можно обезопасить трансакции в России по картам МПС на время построения НПС. Такие соединения не требует участия платежной системы, обработка любой операции по картам осуществляется напрямую между банком-эмитентом и банком-эквайером.

Закон о «Национальной платежной системе» не запрещает создания межхостов. Впоследствии обрабатывать все трансакции в России по банковским картам будет именно НПС. Стоимость создания одного хоста для обоих партнеров, по словам экспертов, невелика и составит 10—30 тыс. долларов. Процесс может занять от одного до трех месяцев.