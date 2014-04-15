Рост российской экономики по итогам 2014 года может оказаться нулевым. О таком риске предупредил в ходе своего выступления на расширенной коллегии Минфина РФ глава ведомства Антон Силуанов, передает корреспондент портала Банки.ру .

«Рост ВВП оценивается на достаточно низком уровне — в 0,5%. Возможно, и будет находиться около нуля», — сказал Силуанов.

В связи с этим министр также отметил, что 2014 год может быть самым тяжелым после финансового кризиса 2008—2009 годов. Кроме того, добавил он, существуют риски снижения цен на нефть.

В начале апреля Минэкономики ухудшило прогноз по росту ВВП России до 1,1% по итогам 2014 года в базовом сценарии развития и до 0,5% — в более консервативном.