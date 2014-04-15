МИД РФ заявляет о безосновательности санкций в отношении Москвы и призывает ЕС совместно искать пути выхода из политического кризиса на Украине.

«Евросоюз, выдав на-гора очередную оторванную от жизни «согласованную позицию», вновь продемонстрировал полное непонимание процессов, происходящих на Украине, хуже того — абсолютное нежелание понять и признать причины и мотивы, которые движут населением Украины в юго-восточных регионах этой страны», — говорится в сообщении департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства в связи с решением Совета ЕС о расширении санкций в отношении Москвы.

«Вновь заявляем о безосновательности и контрпродуктивности любых санкций в отношении России. Вместо того, чтобы пугать нас очередным набором санкций, Евросоюзу следовало бы сосредоточиться на совместном поиске решения внутриукраинского кризиса», — заявляют в МИД.

Как сообщал ранее портал Банки.ру , в понедельник вечером Совет ЕС принял решение о расширении черного списка российских чиновников. Соответствующее заявление сделал глава МИД Великобритании Чак Хейгел. По его словам, эту инициативу поддержали министры иностранных дел стран ЕС после встречи в Люксембурге.

«Министры иностранных дел договорились о том, чтобы расширить санкции и добавить в санкционные списки новые имена», — отметил Хейгел. Глава МИД Великобритании уточнил, что санкции, как и прежде, будут представлены в виде заморозки активов и визовых ограничений для тех чиновников, которых ЕС считает ответственными за эскалацию напряженности на Украине.

Кроме того, МИД РФ отмечает, что похвала в отношении самопровозглашенных киевских властей за якобы взвешенные действия по реализации «операций по восстановлению закона и порядка» на юго-востоке Украины, которые на деле уже привели к кровопролитию, вызывает недоумение.

«Ни слова не сказано ни об антиконституционном использовании вооруженных сил для «умиротворения» собственного народа, осмеливающегося отстаивать свои законные интересы и права, ни о других решениях Киева, явно нацеленных на то, чтобы спровоцировать юго-восточные регионы. Позиция Брюсселя, еще месяц назад закрывавшего глаза на действия национал-радикалов, а теперь осуждающего «действия вооруженных лиц в городах Восточной Украины», говорит сама за себя. В этом плане характерны высказывания известного приверженца «мягкой силы» и «поборника демократии» министра иностранных дел Швеции Бильдта о том, что если «незаконные вооруженные группы захватили бы полицейские участки и офисы местных властей в Швеции, он использовал бы любые имеющиеся инструменты для восстановления порядка», — заявили в ведомстве.

«Верхом цинизма выглядит и полное игнорирование со стороны Евросоюза фактов избиения и запугивания кандидатов в президенты Украины. Какие еще доказательства требуются нашим есовским партнерам для того, чтобы понять степень реального влияния на внутриполитическую жизнь на Украине праворадикальных сил, прежде всего «Правого сектора»?» — задаются вопросом в здании на Смоленской-Сенной площади.

В связи с этим МИД РФ рекомендует Евросоюзу осознать, что если он действительно стремится играть серьезную и позитивную роль в урегулировании внутриукраинского кризиса, «то ему пора отойти от своих заангажированных подходов, основанных на безусловной поддержке одной из сторон конфликта на Украине».

«Абсолютно неприемлемы намеки на некую вовлеченность России в вооруженное противостояние на востоке Украины, равно как и попытки неприкрытого вмешательства во внутренние дела России, включая требования к Совету Федерации «незамедлительно пересмотреть» те или иные свои решения», — подытожили в МИД.