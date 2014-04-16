Правительство обсуждает идею амнистии для капитала, возвращенного на родину, в том числе в виде ценных бумаг, рассказали «Ведомостям» высокопоставленный чиновник и сотрудник Кабмина. Рассматриваются два варианта. Первый — частичная амнистия: налогоплательщик, вернувший капитал, освобождается от пеней и штрафов за неуплаченный налог, а также от уголовной ответственности, но должен уплатить сам налог, второй — полная амнистия. Преступные доходы не будут амнистированы ни в каком случае, подчеркивают собеседники «Ведомостей».

Амнистия должна дополнить план Минфина по деофшоризации, объясняют чиновники. Высоки шансы, что идею одобрят, тогда закон об амнистии может быть принят уже в этом году, полагает один из чиновников: «Идея разумная, обстановка подходящая». Сейчас удобный политический момент, многие сами хотят вернуть деньги в Россию, соглашается другой чиновник: санкции могут затронуть зарубежные капиталы, а фондирование в зарубежных банках приходится заменять российским.

Налоговая амнистия, отмечают «Ведомости», необходима в связке с уже готовым законопроектом Минфина об иностранных контролируемых компаниях (CFC), объясняет чиновник финансово-экономического блока, этот закон обяжет платить российские налоги с нераспределенной прибыли иностранных компаний, более чем на 10% принадлежащих российским лицам. И хотя Минфин не посягает на доходы, накопленные в иностранных «дочках», — только на заработанное с 1 января 2015 года, когда компании и граждане начнут раскрывать информацию, у правоохранителей могут возникнуть вопросы, полагает собеседник издания. Амнистия нужна, чтобы компании не боялись раскрыться, продолжает он: «Мотив — закрыть прошлые грехи и легализовать средства».

Капитал, выведенный в офшоры, под уголовную ответственность подпасть не должен — в основном это были схемы агрессивного налогового планирования, в России пока это не уголовно наказуемое преступление, если не было мошенничества и фальсификаций, указывает старший следователь Следственного комитета Георгий Смирнов. Но ответственность за такие схемы может появиться, поэтому амнистия нужна, полагает он.



