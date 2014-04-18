26% американцев стали совершать меньше платежей онлайн после того, как узнали о слежке спецслужб США за простыми пользователями Интернета. Таковы результаты опроса антивирусной компании ESET среди жителей США.



А восприимчивы ли российские пользователи интернет-банка к новостям о безопасности онлайн-платежей? Готовы ли они пожертвовать удобством платежных операций в Интернете ради сохранности своих персональных данных? Для того чтобы получить ответы на эти вопросы, российское представительство ESET проводит исследование в партнерстве с порталом Банки.ру.

Приглашаем вас принять участие в опросе. Результаты будут опубликованы 19 мая.