Российские банки вывели в марте со счетов в банках-нерезидентах 21 млрд долларов, пишут «Ведомости», ссылаясь на обзор Райффайзенбанка. Несколько крупных российских банков перевели валюту из иностранных банков в ЦБ или запаслись наличностью.

Лидировали Сбербанк и Газпромбанк. Так, большая часть валютной ликвидности Газпромбанка (236 млрд рублей), которая в конце 2013 года была размещена в межбанковских кредитах, в марте оказалась на валютном корсчете банка в ЦБ, делают вывод аналитики Райффайзенбанка на основании отчетности Газпромбанка, размещенной на сайте ЦБ. За март Газпромбанк сократил кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, на 217 млрд рублей и на 31 марта держал в Центробанке валюты на 248 млрд.

Банк выводил часть валюты из иностранных банков и перекладывал в ЦБ, возможно, желая сформировать легкодоступный резерв валюты, рассуждает аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая. По словам казначея одного из банков, Газпромбанк, возможно, провел такую операцию, поскольку «либо испугался возможных санкций и переложил валюту в наиболее надежное место, либо по инициативе самих банков-нерезидентов». Хранение валюты на корсчете в ЦБ уменьшает риски, но не страхует полностью: в конечном счете доллар не может проходить мимо США, говорит эксперт.

Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, сокращались и у других крупных российских банков, говорит аналитик одного из них: у ВТБ — на 273 млрд рублей, у Банка Москвы — на 53 млрд, у Сбербанка — на 44 млрд, у ВТБ 24 — на 34 млрд. Правда, никто, кроме Газпромбанка, не перекладывал эти деньги в ЦБ, продолжает собеседник «Ведомостей».

Кроме того, «госбанки запасаются наличной валютой для защиты от санкций», констатируют аналитики Райффайзенбанка. Всего банки в марте, по их оценке, купили наличной валюты на 9,5 млрд долларов. Сбербанк увеличил ее остатки на 117 млрд рублей, Газпромбанк — на 56 млрд, ВТБ — на 25 млрд, Банк Москвы — на 15 млрд, перечисляет аналитик крупного банка.









Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным инвесторам. Около половины российского рынка частных вкладов , а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 28 415,32 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 287,33 млрд, кредитный портфель — 18 573,29 млрд, обязательства перед населением — 12 617,59 млрд.