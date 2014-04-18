Российские банки вывели в марте со счетов в банках-нерезидентах 21 млрд долларов, пишут «Ведомости», ссылаясь на обзор Райффайзенбанка. Несколько крупных российских банков перевели валюту из иностранных банков в ЦБ или запаслись наличностью.
Лидировали Сбербанк и Газпромбанк. Так, большая часть валютной ликвидности Газпромбанка (236 млрд рублей), которая в конце 2013 года была размещена в межбанковских кредитах, в марте оказалась на валютном корсчете банка в ЦБ, делают вывод аналитики Райффайзенбанка на основании отчетности Газпромбанка, размещенной на сайте ЦБ. За март Газпромбанк сократил кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, на 217 млрд рублей и на 31 марта держал в Центробанке валюты на 248 млрд.
Банк выводил часть валюты из иностранных банков и перекладывал в ЦБ, возможно, желая сформировать легкодоступный резерв валюты, рассуждает аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая. По словам казначея одного из банков, Газпромбанк, возможно, провел такую операцию, поскольку «либо испугался возможных санкций и переложил валюту в наиболее надежное место, либо по инициативе самих банков-нерезидентов». Хранение валюты на корсчете в ЦБ уменьшает риски, но не страхует полностью: в конечном счете доллар не может проходить мимо США, говорит эксперт.
Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам, сокращались и у других крупных российских банков, говорит аналитик одного из них: у ВТБ — на 273 млрд рублей, у Банка Москвы — на 53 млрд, у Сбербанка — на 44 млрд, у ВТБ 24 — на 34 млрд. Правда, никто, кроме Газпромбанка, не перекладывал эти деньги в ЦБ, продолжает собеседник «Ведомостей».
Кроме того, «госбанки запасаются наличной валютой для защиты от санкций», констатируют аналитики Райффайзенбанка. Всего банки в марте, по их оценке, купили наличной валюты на 9,5 млрд долларов. Сбербанк увеличил ее остатки на 117 млрд рублей, Газпромбанк — на 56 млрд, ВТБ — на 25 млрд, Банк Москвы — на 15 млрд, перечисляет аналитик крупного банка.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 28 415,32 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4 287,33 млрд, кредитный портфель — 18 573,29 млрд, обязательства перед населением — 12 617,59 млрд.
АО «Газпромбанк» — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Кредитная организация располагает развитой сетью дочерних банков и филиалов, входит в тройку крупнейших банков страны и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы. Через ПАО «Газпром» в капитале банка опосредованно участвует государство.
По состоянию на 30 июня 2018 года доли основных акционеров АО «Газпромбанк» распределялись следующим образом: Группа Газпром — 46,02% акций, Группа «Газфонд» — 41,58% (в том числе 36,48% акций находятся под управлением ЗАО «Лидер» — компании по управлению активами пенсионного фонда, действующей от имени НПФ «Газфонд»), Внешэкономбанк — 8,53%, собственные акции, выкупленные у акционеров, — 3,86%, физические лица — 0,01%.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 6 108,00 млрд рублей (3-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 780,00 млрд, кредитный портфель — 4 002,95 млрд, обязательства перед населением — 978,18 млрд.