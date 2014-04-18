Объем вкладов в топ-100 банков по размеру привлечений физлиц в марте сократился на 287 млрд рублей, или на 1,9%. Это следует из отчетности, размещенной на сайте ЦБ.

Наиболее сильный отток вкладов произошел у Москомприватбанка — на 40,3%, или на 15,3 млрд рублей. На 13,3%, или на 10,7 млрд рублей сократился объем депозитов у СМП Банка. Связной Банк потерял 8,6% (4,1 млрд рублей) депозитной базы. На четвертом и пятом местах по оттоку средств населения оказались Промсвязьбанк (минус 7,9%, или 16 млрд рублей) и Газпромбанк (минус 7,6%, или 28,5 млрд рублей), у которого доля вкладов в пассивах занимает всего 8,9%. У остальных четырех кредитных организаций эта доля превышает 20%.

Из 100 банков только у 20 объем вкладов за март вырос. Наиболее значительный приток в относительном выражении был у банка «Интеркоммерц» — на 3,3%, или на 834 млн рублей. У Абсолют Банка рост депозитов составил 2,6%, или 654,6 млн рублей. Росинтербанк и АйМаниБанк нарастили объемы средств населения на 2,2%: на 543,7 и 322,3 млн рублей соответственно. Замыкает топ-5 по привлечению банк «Авангард» с притоком вкладов на 1,9%, или на 386,9 млн рублей.