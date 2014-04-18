Совокупные активы банковской системы за I квартал выросли на 4% (до 58,3 трлн рублей), за март — на 0,9%. Совокупный объем активов банков, входящих в топ-100 по этому показателю, за I квартал увеличился на 4,6%, до 52,9 трлн рублей.

Лидерами роста стали входящие в группу Московской биржи Национальный Клиринговый Центр (на 65,2%, 252,3 млрд рублей) и Национальный расчетный депозитарий (на 26,1%, 22,4 млрд рублей), пострадавший от международных санкций СМП-Банк (34,7%, 54,1 млрд рублей), Королевский Банк Шотландии (27,6%, 11,6 млрд рублей), «Российский Кредит» (25,8%, 19,3 млрд рублей).

Наибольшие положительные изменения в рэнкинге топ-100 показали Королевский Банк Шотландии (+17 пунктов) и «Российский Кредит» (+11 пунктов).

Лидеры по оттоку — «Кубань Кредит» (-12,6%, 7,2 млрд рублей), Нота-Банк (-11,7%, 11 млрд рублей), Связной Банк (-11,4%, 9,3 млрд рублей), Ситибанк (-11,4%, 42,1 млрд рублей), «Национальный Стандарт» (-11,2%, 6 млрд рублей).

Наибольшие отрицательные изменения позиций в рэнкинге топ-100 показали Связной Банк (-8 пунктов), а также Юниаструм Банк, «Национальный Стандарт», Металлинвестбанк, Нота-Банк, «Кубань Кредит» (потеряли по 6 пунктов).

Лидерами по оттоку активов в абсолютном значении по всей банковской системе в I квартале 2014 года стали Альфа-Банк (-3,3%, 51 млрд рублей), Ситибанк (-11,4%, 42,1 млрд рублей), ЮниКредит Банк (-3,6%, 33,4 млрд рублей), Связь-Банк (-6,8%, 23,9 млрд рублей), «Уралсиб» (-4,8%, 18,9 млрд рублей), Москомприватбанк (-34%, 18,9 млрд рублей).

Активы I квартал 2014 года, динамика