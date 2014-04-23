Клиенты банка «Западный» — юридические лица с 21 февраля по 17 марта вывели за границу более 2 млрд рублей, что сопоставимо с капиталом банка на тот момент, следует из документов Банка России, с которыми удалось ознакомиться «РБК daily» .

В конце марта предправления банка «Западный» (лишен лицензии 21 апреля) Виктор Хребет получил письмо из ГУ ЦБ по Центральному федеральному округу, датированное 24 марта 2014 года. В нем шла речь о том, что клиенты «Западного» проводили операции, целью которых мог быть вывод денег за границу. Главу банка приглашали прийти на совещание в ЦБ и дать объяснения. Совещание было запланировано на 26 марта, состоялось оно или нет, неизвестно; телефон Хребета с понедельника выключен, а о местонахождении Александра Григорьева, который за несколько недель до отзыва лицензии у банка вышел из его капитала, ничего не известно. По словам источника «РБК daily», близкого к руководству банку, Григорьев находится за границей, в одной из европейских стран.

Как следует из письма ЦБ, подозрения у регулятора вызвали, например, компании «Беркут», «Тартус», «Солтин» и «Гард». ЦБ проанализировал их деятельность и обнаружил, что компании получали деньги по договорам поставки стройматериалов «от многочисленных контрагентов». Эти средства дальше перечислялись на счета других клиентов банка, таких же ООО с ничего не говорящими названиями. Компании в этой цепочке платили в бюджет незначительные суммы — от 24,4 тыс. до 63,6 тыс. рублей. Такие суммы компании перечислили в бюджет с 1 января 2013 года до 20 марта 2014 года. ЦБ считает это признаком того, что компании не вели реальной деятельности. Кроме того, все они имели незначительный уставный капитал , были зарегистрированы примерно в одно и то же время, счета в банке «Западный» открыли тоже одновременно — в декабре 2013 года. Некоторые имели одинаковых учредителей. Все эти признаки, пишет ЦБ, указывают на то, что это фирмы-однодневки.

В это же время, отмечает ЦБ, стали расти обороты по корсчетам «Западного» в других кредитных организациях. Например, в декабре месячный оборот по сравнению с ноябрем вырос примерно вчетверо — до 13,6 млрд рублей. В январе бурный рост продолжился. «По состоянию на 1 февраля 2014 года обороты по счетам ностро (корсчета в других банках. — Прим. ред.) банка выросли более чем на 60% и составили порядка 22,7 миллиарда рублей», — говорится в письме ЦБ. Регулятор отмечает, что наибольшие обороты были по счетам «Западного», открытым в таких кредитных организациях, как НКО «ЗАО «НРД», Moldindconbank (Молдова), Промсвязьбанк и НОМОС-Банк. Пресс-служба НОМОС-Банка отказалась комментировать операции конкретных клиентов. Источник «РБК daily», близкий к банку, сказал, что это были межбанковские платежи в пользу третьего банка. С межбанком были связаны и платежи «Западного», которые проводил Промсвязьбанк, сказала газете его вице-президент Анна Беляева.

В конце февраля 2014 года у банка появились новые клиенты, а в целом объемы операций, которые ЦБ счел сомнительными, возросли. Меньше чем за месяц — с 21 февраля по 17 марта — через четыре компании прошло 2,03 млрд рублей. Капитал банка на тот момент составлял 2,96 млрд рублей. Новых клиентов банка регулятор именует «транзитными звеньями в схемах по выводу капитала за пределы РФ».