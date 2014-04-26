Страны G7 согласовали введение дополнительных санкций в отношении России из-за развития кризиса на Украине. Об этом сообщает сайт Белого дома.

«Мы согласились с необходимостью действовать более быстро в плане введения дополнительных санкций против России в связи со срочной необходимостью обеспечить безопасность успешного и мирного демократического голосования на выборах президента Украины в мае», — говорится в заявлении.

Согласно документу, «страны G7 готовы на быстрые шаги по ужесточению санкций и шагов, повышающих для России цену за ее действия».

Ранее неназванные источники агентства Reuters сообщили, что США и Европейский союз 28 апреля объявят о новых санкциях в отношении россиян из-за развития кризиса на Украине, в котором обвиняют Москву.

Отмечается, что ЕС введут санкции против еще 15 россиян, которых они считают виновными за беспорядки на Украине. В свою очередь, США введут наказания против физических и юридических лиц, которые имеют близкое отношение к президенту России Владимиру Путину.