Альтернативная национальная система платежей в России будет создаваться, чтобы расширить «меню услуг» для наших граждан и не ставить их в «уязвленное положение» из-за влияния внешних факторов. Об этом в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов.

Для ее создания «нужно определенное время», «она не будет создаваться исключительно в изолированном виде», уточнил он. «Она будет обслуживать определенный сегмент рынка и в состоянии взаимодействовать с другими, помимо Visa и MasterCard, международными платежными системами», — пояснил он.

Шувалов подчеркнул, что эти системы запрещать в России никто не собирается.

«Мы просто хотим, чтобы теперь банки — эмитенты карт могли предоставить своим клиентам возможность осуществлять расчеты через Master, через Visa, через UnionPay, национальную платежную систему. И таким образом, меню услуг будет значительно шире», — подчеркнул Шувалов.

«И, конечно же, мы не должны больше себя ставить вот в такое уязвленное положение, как это произошло, например, с банком «Россия» (который стал объектом американских санкций. — Прим. ред.), когда Master перестал осуществлять расчеты», — заявил он.