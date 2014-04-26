Отзыв лицензий у банков не является временной кампанией и процесс будет продолжаться постоянно, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Действительно, за последний год примерно 50 банков ушли с рынка, это были банки либо с неудовлетворительным финансовым состоянием, либо глубоко вовлеченные в обслуживание криминального денежного оборота. Это не временная кампания, это политика Банка России по оздоровлению банковского сектора», — пояснила она.

Между тем Набиуллина подчеркнула, что у ЦБ России нет конечного списка банков, которые должны остаться в финансовой системе государства.

«Черного списка у ЦБ нет, его быть не может, потому что любой банк — это живой организм. Периодически решения, связанные с отзывом лицензии, будут приниматься. Но это крайняя мера, и мы ее принимаем крайне неохотно, после того, как исчерпаны все другие методы воздействия на банк», — заключила она.

В текущем году лицензии были отозваны у 30 российских банков, а в прошлом — у 29.