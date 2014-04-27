США в понедельник введут санкции против оборонного и технологического секторов российской экономики, сообщил в эфире CBS в воскресенье заместитель советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен.

По его словам, санкции будут введены против людей и компаний, которых США считают близкими к президенту Владимиру Путину.

«Мы будем отмечать людей, которые входят в его окружение и имеют значительное влияние на российскую экономику. Мы будем отмечать компании, которые контролируют люди, входящие в его круг приближенных», — сказал Блинкен. «Мы также будем предпринимать шаги в отношении сферы высоких технологий, их оборонной промышленности. Все вместе это окажет эффект», — добавил представитель Белого дома.

Страны G7 в субботу обвинили Россию в несоблюдении Женевского соглашения о деэскалации конфликта на Украине и пригрозили новыми санкциями. Российский МИД неоднократно заявлял ранее, что разговаривать с Москвой языком санкций неуместно и контрпродуктивно.

После смены власти на Украине в Крыму прошел референдум о статусе региона, более 96% участников которого высказались за вхождение республики в состав России, и Крым стал частью РФ. Путин заявлял, что проведение референдума о статусе Крыма соответствует нормам международного права и уставу ООН.

Воссоединение РФ и Крыма Запад не признает и в связи с этим ввел санкции в отношении ряда российских политиков и предпринимателей. На прошлой неделе министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге поручили послам и внешнеполитической службе ЕС подготовить новые имена для включения в санкционный список, в котором сейчас 33 представителя России.