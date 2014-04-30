Лидером рейтинга рублевых экспресс-кредитов на покупку новых иномарок в банках Москвы по версии Банки.ру стал «Автоэкспресс на новый автомобиль» Газпромбанка

Зачастую сроки принятия решения по кредиту играют немаловажную роль, особенно для заемщиков, которые очень нуждаются в заемных средствах. Для создания рейтинга портал Банки.ру рассмотрел предложения банков Москвы (головной офис банка зарегистрирован в столице) на покупку новых автомобилей иностранных марок со средним сроком рассмотрения заявки от 15 минут до трех часов.

В топ-10 самых дешевых кредитов вошли предложения банков, позволяющие приобрести легковой автомобиль стоимостью 1 млн рублей при внесении заемщиком собственных средств в размере 20% (200 тыс. рублей).

Продукты в рейтинге ранжированы по величине итоговой переплаты для суммы кредита 800 тыс. рублей и срока пять лет с учетом дополнительных комиссий, взимаемых банками. Схема погашения задолженности — аннуитетные (равные) платежи.

При определении переплаты за базовые принимались ставки, действующие при наличии страхования автомобиля по рискам каско, если условиями программы допускается отказ от страхования при одновременном изменении годовой ставки.

Так, первую строчку в рейтинге занял «Автоэкспресс на новый автомобиль» Газпромбанка с переплатой 367 тыс. рублей. Подтверждения дохода и занятости заемщика при оформлении кредита не требуется.

Вторую, третью и четвертую позиции с переплатой 405,6 тыс. рублей разделили кредиты «Автоэкспресс» банка «Агропромкредит», «Новая иномарка Автоэкспресс» Райффайзенбанка и «Стандартный — иностранный автомобиль» Сетелем Банка.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и колл-центров банков на 29 апреля 2014 года.