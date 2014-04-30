МВФ снизил прогноз по росту ВВП РФ в 2014 году до 0,2%, риски дальнейшего снижения прогноза сохраняются, российская экономика находится в состоянии рецессии. Об этом сообщил на брифинге советник европейского управления МВФ Антонио Спилимберго. Рост экономики РФ в 2015 году ожидается на уровне 1%, добавил он.

По словам представителя МВФ, снижение темпов роста экономики наблюдается с 2010 года, и сейчас замедление связано не только с геополитической напряженностью, но и с существующими структурными проблемами. Однако риски дальнейшего замедления связаны с возможностью усугубления геополитической обстановки, связанной с напряженностью между РФ и Украиной. По мнению Спилимберго, в текущем году также продолжится снижение объема инвестиций.

Инфляция в РФ в 2014 году, по прогнозу МВФ, будет выше 6%.

МВФ поддерживает решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 7,5% годовых, но считает, что эта мера может быть недостаточной. По словам Спилимберго, если эти меры не приведут к «убедительному снижению инфляции», то Банку России придется ужесточать денежно-кредитную политику.

Также МВФ ожидает, что профицит федерального бюджета РФ в 2014 году составит 0,3% против дефицита в 0,5% годом ранее.

Отток капитала из РФ в 2014 году ожидается на уровне 100 млрд долларов, прогнозирует МВФ.

Эксперты МВФ в настоящее время оценивают вероятные последствия санкций Запада против России и выступят с оценками по этому поводу в течение текущей недели, также МВФ готовится в очередной раз понизить прогноз роста ВВП РФ на фоне напряженности вокруг Украины, сообщило накануне агентство Reuters.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, 8 апреля МВФ в третий раз понизил прогноз по росту ВВП России в 2014 году до 1,3% с 1,9%. Как отмечается в исследовании фонда, «среднесрочные перспективы экономики РФ и многих других стран СНГ ухудшились, поскольку экономический рост, как ожидается, будет затруднен в свете последних событий между Россией и Украиной и связанных с этим рисков».

