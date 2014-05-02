Обама и Меркель едины в решимости при необходимости ввести новые санкции против Москвы

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель объявили о готовности ввести новые санкции в отношении России, если ситуация на Украине не стабилизируется до конца месяца. Об этом сообщает NBC News.

Союзники готовы ввести дополнительные санкции, если Москва помешает проведению президентских выборов на Украине 25 мая, заявил Обама в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии. «Есть целый ряд мер, которые могут быть приняты не только в энергетическом секторе, но и в финансовом — с точки зрения кредитных линий для торговли», — цитирует американского президента Deutsche Welle.

Меркель также сообщила журналистам, что дальнейшие санкции будут «неизбежными», если ситуация на Украине не стабилизируется до выборов. «Мы готовы к введению санкций в отношении отдельных секторов российской экономики», — сказала она.

США неоднократно предлагали ввести ограничительные меры в отношении целых отраслей экономики РФ. Между тем ранее газета The Wall Street Journal предположила, что Германия вряд ли пойдет на ужесточение санкций, если ситуация на Украине резко не обострится. Издание отмечало, что немецкие бизнесмены призывают отказаться от шагов, которые могут повредить их деловым интересам в России.