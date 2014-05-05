Платежная система «Золотая корона» на 80% готова стать базисом для построения НПС. Таковы результаты оценки, проведенной аудиторской компанией КПМГ по рекомендации ЦБ. По сведениям «Коммерсанта», 30 апреля итоги аудита получены регулятором, однако комментировать их в ЦБ не стали.

Другой претендент на право стать основой для создания национальной платежной системы — УЭК (мажоритарным акционером которой является Сбербанк с долей 45,05%) — показал 40-процентную готовность выполнять новые функции. Однако «Золотой короне», указывает КПМГ, предстоит построить третий центр обработки данных (ЦОД), который обеспечивал бы устойчивость в случае чрезвычайной ситуации в районе нахождения двух других ЦОДов (основного и резервного) — они у системы уже есть. Кроме того, у «Золотой короны» отсутствует процесс, обеспечивающий дополнительный уровень безопасности платежей в Интернете (аналог 3D-Secure). На доработку этих и других недостатков, по мнению аудиторов, «Золотой короне» потребуется три — шесть месяцев. При этом УЭК предстоит решить ряд более серьезных процессинговых задач, например построить второй (резервный) и третий (катастрофоустойчивый) ЦОДы, отметил собеседник издания, знакомый с оценками аудиторов.

Впрочем, у «Золотой короны» есть и ряд существенных аспектов, которые вполне могут стать помехой для приобретения системой статуса национальной, отметили собеседники газеты. Так, осталось неясным, насколько отделимы от технологий, которые могут быть приобретены Центробанком (в конце апреля законодатели одобрили поправки к закону об НПС, возлагающие функции по созданию расчетно-клирингового центра для нее на ЦБ) для НПС, другие бизнесы «Золотой короны», в частности система денежных переводов.

Ключевым для ЦБ будет вопрос о чипе на карте НПС, указывает «Коммерсант». Если УЭК использует чип по лицензии MasterCard, что не снижает зависимость российской банковской системы от действий западных игроков даже при создании НПС, то «Золотая корона» использует чип собственной разработки, совместимый с международными платежными системами, указывают аудиторы. Однако российская банковская инфраструктура большей частью работает как раз с чипами основных международных платежных систем. И непонятно, сколько времени и инвестиций потребуется на перевод инфраструктуры банкоматов и терминалов на обслуживание карт с чипом «Золотой короны» в масштабах всей страны, отмечает собеседник «Коммерсанта».