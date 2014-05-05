Если США запретят трансакции между российскими и американскими банками через третьи страны с участием доллара и через свою финансовую систему, это станет сильным ударом по бизнесу компаний EC. Но если политическое решение принято, потери от санкций ЕС не остановят, считают эксперты

В рамках новых санкций, о которых президент США Барак Обама и канцлер ФРГ Ангела Меркель в начале мая предупредили Россию, Штаты могут запретить трансакции между российскими и американскими банками через третьи страны с участием доллара и через финансовую систему США. Таким мнением поделился с «Ведомостями» эксперт из Kennan Institute Уильям Померанц. На сей раз санкции грозят России, если она будет препятствовать выборам на Украине.

Это может парализовать часть расчетов российских компаний, считает Померанц, хотя одновременно станет сильным ударом по EC. Финансовые санкции затронут операции всех российских компаний, которые проводятся через счета в иностранных банках, будь то в Великобритании, странах ЕС или Ближнего Востока, где клиринг в долларах, пояснил сотрудник трейдинговой компании. А если у банков недостаточно информации, в чью пользу операция, но есть предположение, что в пользу агентов из страны, против которой санкции, активы должны быть заморожены, отметил один из собеседников «Ведомостей».

При крайнем сценарии ни один российский банк не сможет провести платеж в иностранной валюте, фактически встанет экспорт газа и нефти, констатирует председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин, а в России 25% всех вкладов населения и пассивов компаний — в валюте. Расчеты за нефть проводятся в долларах, есть риск, что некоторые покупатели предпочтут не связываться с проблемными поставками, а газовые — в зоне риска из-за привязки к нефтяным ценам, считает сотрудник Еврокомиссии. Можно пробовать продавать за рубли, но не будет возможности провести обмен рублей на доллары, размышляет Вьюгин.

Аналогичные санкции, принятые США и ЕС против Ирана, привели к сокращению числа покупателей иранской нефти с 23 стран до шести и к потере 80 млрд долларов экспортных доходов.