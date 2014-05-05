Банк России с 5 мая отозвал лицензии у Атлас Банка (регистрационный номер 3477) и у Первого Республиканского Банка (регистрационный номер 1730). Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

По данным АСВ, выплаты вкладчикам Первого Республиканского Банка начнутся не позднее 19 мая. Атлас Банк участником системы страхования вкладов не был.

Как отмечается в сообщении регулятора, Атлас Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не направляя своевременно сведения о подлежащих обязательному контролю операциях. Кредитная организация в 2013 году совершила сомнительных операций на 9 млрд рублей.

Первый Республиканский Банк не исполнял регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику и не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. При этом руководители и собственники банка не приняли действенных мер по нормализации его деятельности, а финоздоровление с привлечением АСВ не представлялось возможным.