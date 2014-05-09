Информационный портал Банки.ру поздравляет всех с великим праздником — Днем Победы!

Несмотря на то что с каждым годом время все больше удаляет нас от событий Великой Отечественной войны, мы свято чтим память каждого, кто не пожалел сил, здоровья и своей жизни для защиты нашей Родины. В те сложные для Отечества дни общая беда сплотила всех. Наши ветераны подарили мир нам и мир всему человечеству, сумев остановить фашизм и спасти от него население Земли.

Выражаем безмерную благодарность за великий подвиг всем фронтовикам и работникам тыла. И самое малое, что мы можем совершить для наших предков, отстоявших страну от захватчиков, — хранить вечно в сердцах новых поколений память о тех страшных днях, которые остались в прошлом. Нужно сохранять и преумножать могущество и благосостояние России!

С праздником вас, с 69-й годовщиной Дня Победы!