ЦБ: ЧБРР и банк «Морской» могут проводить банковские операции без лицензии до 1 января 2015 года

Постановлением правления Национального банка Украины от 6 мая 2014 года № 260 отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности у Черноморского Банка Развития и Реконструкции (ПАО «ЧБРР», Республика Крым, г. Симферополь) и банка «Морской» (город федерального значения Севастополь). Сообщение об этом размещено на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в сообщении ЦБ, в соответствии со статьей федерального закона об особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный период банки, зарегистрированные на территории Республики Крым или Севастополя, вправе до 1 января 2015 года продолжать осуществление банковской деятельности без получения лицензии на осуществление банковских операций, выдаваемой ЦБ, при соблюдении установленных условий, в том числе при уведомлении Банка России о продолжении своей деятельности.

При этом в соответствии с частью 1 статьи 2 федерального закона № 37-ФЗ под банками, зарегистрированными на территории Республики Крым или Севастополя, понимаются банки, имеющие лицензию Национального банка Украины, действующую по состоянию на 16 марта 2014 года, местом нахождения которых является территория Крыма и (или) Севастополя.

Как уточняется на сайте Банка России, ранее обе кредитные организации направили в ЦБ уведомление о продолжении своей деятельности, поэтому они могут продолжить осуществление банковских операций до 1 января 2015 года без получения лицензии Банка России.



В настоящее время основным акционером ЧБРР выступает Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым — 98,15% акций. Владельцами оставшихся 1,32% и 0,53% акций соответственно являются ОАО «Крымский депозитарий» и акционеры-миноритарии.



Черноморский банк развития и реконструкции АО «Черноморский банк развития и реконструкции» (ЧБРР) — небольшой региональный финансовый институт Республики Крым, основным источником фондирования которого являются счета корпоративных лиц и депозиты населения. Исторически ориентирован на кредитование и обслуживание госпредприятий, организаций сельского хозяйства и туризма. По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 5,89 млрд рублей (245-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,37 млрд, кредитный портфель — 0,86 млрд, обязательства перед населением — 2,61 млрд.